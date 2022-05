Vláda má účet za boj s covidem v loňském roce, částka je 306 miliard korun

Protiepidemická opatření a související dopady na příjmy i výdaje přinesly celkový negativní dopad na loňský státní rozpočet ve výši 306 miliard korun. Bylo to o 69 miliard víc než v roce 2020, kdy pandemie covidu-19 do ČR dorazila. Uvedla to vláda v návrhu státního závěrečného účtu za loňský rok, který předložila Sněmovně. Změny zákonů připravily podle něj rozpočet o 152,4 miliardy korun, výdaje související s nemocí představovaly 159,4 miliardy Kč. Na druhé straně získal státní rozpočet 5,7 miliardy korun, například za prodej vakcín.