Bolavá, Dějiny lidí nebo Teigeho deníky. Magnesia Litera oznámila nominace

Bolavá je autorkou úspěšné trilogie temné venkovské prózy Do tmy, Ke dnu a Před povodní, porota soudí, že multižánrovost nového románu spisovatelce rozvázala ruce: „Autorka opět mísí folkloristické, mytologické, pohádkové motivy s prostředím českého maloměsta a potvrzuje, že je suverénní vypravěčkou, která umí čtenáře vtáhnout do svého jedinečného světa.“

Civilně laděné povídky Viktora Špačka vypráví o mužských antihrdinech, které spisovatel staví do nepříjemných situací. „Vystavuje našim očím všechno to, co generace mužů důsledně zametaly pod koberec, aby si udržely pozici silnější poloviny lidstva,“ vysvětluje porota, která Špačka chválí hlavně za to, že ke svým antihrdinům přistupuje s citlivostí a zkušeností básníka.