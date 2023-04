Český Blade Runner? Film Bod obnovy slibuje výpravu do nesmrtelnosti

„Máte bod obnovy?“ ptá se detektivka Em Trochinowska v podání Andrey Mohylové v první upoutávce chystané české sci-fi debutujícího režiséra Roberta Hloze. Co je vlastně bod obnovy? Místo v životě, z něhož můžete v případě potřeby znovu začít. Jediné, na co musíte myslet, je pravidelně zálohovat. Co když vám ale někdo bod obnovy smaže?