Díky za zážitky. Kultura mizí z Luhačovic, Ostravy i z Prahy

Ostravská galerie Plato má sice zbrusu novou budovu ve zrekostruovaných Jatkách, donedávna však úspěšně oživovala také nedaleké prostory opuštěného hobby marketu Bauhaus. Nové vedení města Ostravy letos rozhodlo, že budova musí být zdemolována. Pro mnohé místní je to těžko stravitelná zpráva, neboť město se rozhodlo zrušit fungující místo v centru Ostravy, aniž by mělo plán, co s danou lokalitou dělat. Tento postup kritizovali i někteří opoziční zastupitelé.

„V Bauhausu vznikla speciální komunita, je to prostor, který nám bez přehánění závidí celá republika. Vždycky jsme věděli, že to je aktivita dočasná, že přijde ta chvíle, kdy bude Bauhaus třeba snést. Do té doby, než se tak stane, by bylo velkou chybou tam provoz neumožnit,“ uvedl bývalý primátor Tomáš Macura.