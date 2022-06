Do Prahy se dnes po pěti letech vrátí americká skupina Guns N’ Roses

Původně měla na stejném místě vystupovat již v roce 2020, ale turné Not In This Life Time World bylo kvůli koronaviru přerušeno. Uvedli to zástupci pořádající agentury Live Nation. V roce 2017 Guns N’ Roses v Letňanech vidělo 50 000 lidí.

Kapela pro dnešek slibuje slibuje přes tři hodiny trvající set složený z více než 25 skladeb. Vedle hitů jako Welcome to the Jungle, Sweet Child O’Mine, Paradise City nebo November Rain by nemělo chybět několik převzatých skladeb včetně novinky Back in Black od AC/DC, ve kterých zpěvák Axl Rose zaskakoval za indisponovaného Briana Johnsona.

Z původní sestavy z roku 1985 je v kapele zpěvák Axl Rose, na sólovou kytaru hraje Slash a na basu Duff McKagan. Doplňují je kytarista Richard Fortus, Frank Ferrer na bicí a klávesisté Melissa Reese a Dizzy Reed.