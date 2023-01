Dobré ráno jedině s kokainem. Tvůrce Mostu si utahuje z veřejnoprávní ČT

Stejně jako v Okresním přeboru, Čtvrté hvězdě, Mostu či nedávném Grand Prix sleduje Prušinovský nesourodou partu figurek, které spojuje určité místo a vášeň. Zaměstnanci televize se společně snaží odvádět kvalitní práci. Motivovat by je k tomu snad měla klesající sledovanost a s ní spjatá hrozba vyhazovu. Tento motiv je sice jako možný motor vyprávění nastolen v úvodní epizodě, ale pak nadlouho ustupuje do pozadí.

Za hloupý humor se ještě nikdo disidentem nestal. Přesto existují komici, na které pod pódiem opravdu čekala policie s želízky. Zasloužili si to? A proč byl jejich humor zajímavější a odvážnější než ten Kozubův?

„Přijde Kozub do O2 areny a rozesměje dav vtipem ze třetí třídy…“

Hudebník Jiří Pavlica z Hradišťanu, kterého všichni mylně přiřazují k Fleretu, má menší problém s alkoholem, kytarista Ladislav Křížek je tak trochu rasista a herec a aktivista Břetislav Rychlík se do vysílání snaží protlačit politiku, i když ho režisér Mirek (Jan Kolařík) důrazně nabádá, aby žádné petice nevytahoval, protože Dobré ráno je „čistý lajfstajl“.

Svou frustraci z toho, že mu nebyla svěřena ani „špatně nasvícená sračka“ jako Četnické humoresky a on místo toho musí režírovat rozhovory o plstění jehlou, si Mirek vybíjí na ostatních členech týmu. Prvním nárazníkem jeho cholerických výpadů je pohotová asistentka Alžběta (Tereza Volánková), která jako jediná dokáže zachovat chladnou hlavu i v situaci, kdy po studiu pobíhá vystresovaná liška.

Před kameru ráno co ráno vystupuje Radka (Zuzana Zlatohlávková), snaživá absolventka JAMU s nenaplněnými hereckými ambicemi, bývalý desetibojař Cyril (Ondřej Kokorský), který si na divadle občas zabručí v kostýmu medvěda, a rosnička Andrea (Simona Lewandowská), při jejíž charakterizaci se tvůrci zřejmě inspirovali nejstereotypnějšími vtipy o blondýnách.

Jakkoli se to podle prapodivného načasování a rozpačitého projevu herců občas špatně určuje, humorně by zřejmě měla vyznívat i scénka, ve které je Andrea konfrontována s přirozením svého kolegy. Pozdější dějová linie s masturbujícím stalkerem se sice naoko vymezuje vůči sekundární viktimizaci, ale její odlehčené vyústění nenasvědčuje tomu, že by si tvůrci uvědomovali, jak traumatizující pro člověka podobné incidenty bývají.