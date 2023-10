Frankfurtský knižní veletrh je otevřen, ovlivnil ho konflikt Izraele a Hamásu

Pořadatelé a vystavovatelé včetně českých zástupců před začátkem veletrhu vyjadřovali obavy z toho, do jaké míry může konflikt mezi Izraelem a radikálním palestinským hnutím Hamás tuto literární událost zastínit a ovlivnit. Nakonec se tak stalo hned v úterý večer při ceremonii k zahájení veletrhu. O rozruch se postaral slovinský filozof Slavoj Žižek, který sice krvavé útoky Hamásu na obyvatele Izraele odsoudil, zároveň však řekl, že pro pochopení konfliktu je nezbytné naslouchat také Palestincům.

Role literatury jako zdroje vzájemné empatie je proto nyní podle Rothové vzhledem ke složité situaci o to více potřebnější. „A přesně to splňuje motto hostujícího Slovinska – Plástve slov,“ řekla ministryně.

Na veletrhu nechybí ani český národní stánek, který návštěvníci najdou hned vedle hostujícího Slovinska. „Nepochybně to má spojitost s tím, že před pár dny podepsal ředitel veletrhu Juergen Boos s ministrem kultury České republiky Martinem Baxou smlouvu o hostování České republiky v roce 2026,“ řekl ČTK Martin Krafl, který je šéfem Českého literárního centra. Cílem centra, které zřídila Moravská zemská knihovna v Brně, je propagace české literatury.

Na to, že Česko bude za tři roky čestným hostem vyhlášeného veletrhu, chce stánek již nyní upomínat. V pátek navíc pořádá setkání nad moravským vínem, na kterém se sejdou zástupci českého knižního trhu s překladateli, knihkupci a nakladateli ze zemí, ve kterých je česká literatura překládána.

„Na českém stánku hosté najdou výběr ze současné české literatury ze všech žánrů, zároveň jim představujeme knižní produkci, která je přeložena zejména do němčiny a do angličtiny,“ řekl Krafl. „Na stánku jsou také publikace z kolekce Nejkrásnější české knihy oceněné v soutěži pořádané Ministerstvem kultury a Památníkem národního písemnictví, a to za rok 2022,“ poznamenal.