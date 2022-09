Knižní čtvrtek přinese Poslední aristokratku i povídky Jana Němce

„Je to pět povídek, které se více či méně vztahují k válce na Ukrajině. Dvě jsou ze západní perspektivy, dvě přímo ukrajinské a poslední je ruská, zpracovává téma protestů, které na začátku války v Moskvě probíhaly, než byly udušené,“ řekl dnes Němec ke knize Liliputin. „Je to pro mě experiment, nikdy jsem nepsal nic v přímém přenosu, co by se dělo aktuálně. Myslel jsem, že to nepůjde bez časového odstupu a bez osobní zkušenosti. Sledoval jsem zpravodajství jako všichni a byl jsem vzteklý a v šoku a vyvedený z míry a zjistil jsem, že je to dobrý hnací motor pro psaní,“ uvedl. Původní česká tvorba má v podzimním Velkém knižním čtvrtku silné zastoupení. Kniha Václava Cílka Přijít za svítání přináší výběr jeho esejů z let 2002 až 2022. Kniha Evžena Bočka, pokračování příběhů o Marii III. Kostkové, má titul Aristokratka pod palbou lásky a má být posledním dílem ságy, které se dosud prodalo téměř půl milionu výtisků. Boček dnes nevyloučil, že se časem objeví díl, který celou sérii předchází.