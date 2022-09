Komentář: Godard byl vrchní provokatér i symbol nových možností filmu

Titulky, které o skonu slavného režiséra informovaly, velmi často vyzdvihovaly jeho spojení s francouzskou novou vlnou. Generační obroda galského filmu, která se odehrála na přelomu 50. a 60. let, byla jednou z klíčových a dodnes vzpomínaných etap dějin kinematografie. Přelila se daleko za hranice Francie a inspirovala podobná umělecká vzedmutí i v jiných krajinách – Československo 60. let nevyjímaje.

Navzdory ostrým tvrzením Truffaut později dorostl do univerzálně oblíbeného tvůrce, zvláště po smrti se z něj stala téměř instituce, ztělesňující představu o sofistikované francouzské kinematografii. Ne tak Godard. Do poloviny 60. let stihl vystoupat až na paradoxní post cinefilní superstar. V následující dekádě se však díky experimentům s videem dobrovolně stáhl až na samotný okraj audiovizuální tvorby, ovšem jeho pověst hledajícího, provokujícího, a pozoruhodného umělce nevyprchala ani tehdy, kdy jeho dílo shlédli maximálně stovky diváků.