Komentář: Abrhám, filmový aristokrat i ve figurách z komunistických seriálů

Publikum je přísný soudce, bere jen to, čemu se dá věřit, tedy tomu, co je dobře zahrané, nebo co hrané není a divák má pocit, že toto JE, herec je tím, čím je. Často se dalo slyšet, že i Josef Abrhám hraje jen sám sebe. Ať už je prodavačem knížek z Vrchní, prchni nebo knížetem z Konce starých časů. Právě tato samozřejmost filmového aristokrata se zřejmě stala tím, čím si nejvíce své publikum získal. Zůstává to i ve figurách z komunistických seriálů, v primáři ortopedie v Boru v Nemocnici na kraji města, v tvrdohlavém idealistickém zootechnikovi ve Druhém dechu nebo v prvorepublikové Sequensově detektivce, kde Abrhám hraje svůdného a sexuálně výkonného dragouna.