Kundera měl dnes v Paříži kremaci, urna zatím zůstane ve Francii

Milan Kundera, který minulé úterý ve věku 94 let zemřel v Paříži, měl dnes ve francouzské metropoli kremaci. Manželka zesnulého Věra Kunderová to řekla českému velvyslanci Michalu Fleischmannovi, který se s ní setkal. Fleischmann informoval ČTK, že urnu s literátovým popelem si Kunderová chce ponechat ve svém pařížském bytě až do své smrti; teprve poté ji bude moci převzít Kunderovo rodné město Brno, kde si spisovatel přál být pohřben.