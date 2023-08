Matematika zločinu mohla kritizovat české soudnictví. Raději počítá diváky

Rok 2008. Opilecká rvačka dvou mladíků před pražským klubem Cross končí smrtí jednoho z nich. Ten druhý, Tomáš Toman, je odsouzen za vraždu k dvanácti a půl letům vězení a prchá do Indonésie. Pro verdikt soudu byl klíčový posudek soudního znalce Jiřího Strause, experta na biomechaniku. O čtyři roky později Toman kontaktuje novinářku Magdalenu Sodomkovou, která o Strausovi psala v souvislosti s jinou kauzou. Toman tvrdí, že je nevinný. Sodomková se pouští do investigativy. Záhy zjišťuje, že nešlo o jediný případ, kdy Strausovy výpočty nejspíš poslaly za mříže nesprávného člověka.

Do rámce kriminálního, později soudního a vězeňského dramatu tak zasahují prvky rodinného melodramatu, což negativně ovlivňuje spád i napětí. V podcastu skoro každá věta mířila k věci a dotvářela barvitý obraz omylného českého soudnictví. Televizní zpracování zavání umělým natahováním stopáže. Každá ze tří hodinových epizod obsahuje mnoho minut dialogové vaty opakující známé informace nebo prázdných záběrů, v nichž postavy jen někam přicházejí nebo odněkud odcházejí. Namísto zvědavosti, co bude dál, vzbuzují scény nejednou spíš otázku, co nám vlastně měly předat.

Sodomková a Jensen poukázaly na širší problém, který politici ani soudci nechtějí řešit. Ohrozili by status quo, z něhož těží. Minisérie Petra Bebjaka sice končí upozorněním, že Straus dál vykonává odbornou praxi, ale komplexní záležitost nakonec redukuje na černobílý souboj dvou osob. Toman vs. Kraus, (chaotické) dobro vs. zlo. Postava chybujícího soudního znalce, kterému se na limitovaném prostoru snaží dodat na záludnosti Bartoška, je přitom vůči argumentům protistrany tak bezbranná, až budí lítost. Ne frustraci a chuť ozvat se proti bezpráví. Odvaha obsažená v samotné volbě námětu se do výsledku bohužel nepropsala.