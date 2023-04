Návrat hollywoodského monstra. Šílené herectví Nicolase Cage je zase v kurzu

Zhruba patnáct let zpátky byl internet plný vtipů o tom, že Nicolas Cage je ochotný hrát doslova v čemkoliv a jeho výkony se skládají hlavně z koulení očí a vyřvávání.

Málokdy se povede, aby se z oscarového herce stal terč výsměchu a pohrdání. U Cage za to nenesla vinu jen špatná kariérní rozhodnutí, ale i paradox jeho hereckých výkonů. Role synovce veleváženého režiséra Francise Forda Coppoly odjakživa spojovalo jedno: Vždy do nich dával vše – někdy zdánlivě o hodně víc, než potřebují.

V posledních letech se ale Cageova expresivita dočkala renesance a lidé jeho podivínský přístup k řemeslu začali vyhledávat. Že se z něho stal metaherec, potvrdila loňská komedie The Unbearable Weight of Massive Talent, v níž Cage ztvárňuje sám sebe, tragického outsidera, který by pro roli ve filmu Quentina Tarantina udělal cokoli.