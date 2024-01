Nejlepší kulturní rozhovory: otevřeně o Rusku, o ztrátě i o naději

„Je to svým způsobem bláznovství. Vystřelujete šíp slov proti smrti. Naprostá bezmocnost. Ale nic jiného nemáte v ruce. Možná ještě modlitbu nebo zoufalý křik. Ale ten křik je také hlavně dovnitř. Můžete řvát od podlahy ke stropu, vylézt na dvůr a řvát do nebe, ale stejně vám to není nic platné.“

„Tak jsme seděli v hospodě, Filip nepil, já jsem pil ta piva, a on říká: Hele, a co když tam dostanu záchvat? Jak ti lidi poznají, že mám tu pankreas špatnou? Tak jsem mu napsal anglicky takový papírek, něco jako: Help me, I have pancreas! nebo takovouhle blbost. My prostě žili v černým humoru. Když jsi s někým, kdo pije a nechce s tím přestat, tak nakonec řekneš. Tak chlastej. Ty víš, že umřeš. No, tak umřeš, no.“