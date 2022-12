Nejlepší vánoční filmy se na streamech schovávají. Ale my je našli

Sledování filmů v televizi patří k českým Vánocům stejně neodmyslitelně jako Ladův papírový betlém nebo vzpříčená kapří kůstka v krku. Pokud se však někdo letos rozhodl spolehnout na streamovací služby, bude docela zklamán. Mnohé staré i novodobé klasiky chybějí a výběry z vánočních epizod oblíbených seriálů to úplně nevytrhnou. Chybí například Láska nebeská, Vánoční prázdniny a o českých pohádkách ani nemluvě.

Ale nevěšme hlavu. Nepotřebujeme-li k příjemnému prožití vánočních svátků vidět po stopadesáté Anděla na horách nebo Mrazíka, můžeme v hlubinách streamovacích platforem nalézt často i zajímavé kousky. Posvítili jsme si na tři nejrozšířenější služby a vybrali ty pravé vánoční hity.

Netflix

Buďme upřímní, nabídka vánočních filmů na Netflixu není bůhvíjaká. Dokonce je velmi podprůměrná a kvalitu nahrazuje kvantita – zato nám však dává možnost se seznámit s u nás nepříliš prozkoumaným fenoménem hallmarkovských vánočních filmů. Poznáme je vcelku jednoduše – mimořádně otravný televizní look, naprosto neznámí herci nebo herci za zenitem a stále dokola variované romantické zápletky spjaté s Vánoci.

Nešťastná vdova najde o Vánocích lásku. Protivná žena najde o Vánocích lásku. Protivná žena najde o Vánocích nešťastného vdovce – a ano, taky lásku. Podobných snímků vypustí Netflix každé svátky kvanta a mnohé z nich vévodí žebříčkům sledovanosti – letos jsou to například Vánoce na spadnutí nebo Věřím v Santu. Všechno jsou to hloupoučké a neambiciózní filmy, které slouží jen jako kulisa k balení dárků – znějí tam vánoční písničky a mimořádně kýčovité kulisy plné zelené a červené mají navodit tu pravou sváteční atmosféru.

Abychom však Netflixu jen nekřivdili, nalezneme zde i pár hřejivých klasik, které spojuje jedno – z valné většiny je nevyprodukoval Netflix a jsou pouze licencované. Výjimku představuje pouze roztomilý španělský animák Klaus. Na Oscara nominovaný nostalgický film má všechny atributy instantní klasiky a ačkoliv je starý jen tři roky, už nyní se pravidelně objevuje ve výčtu nejoblíbenějších vánočních filmů.

Dále zde máme Grinche s Jimem Carreym, který už se po rozpačitém prvním přijetí vyšvihl mezi dětské klasiky. Prokousáváme-li se dál, objevíme i Polární expres s Tomem Hanksem – slepou uličku technologického vývoje, avšak s velice dobrým scénářem. Shrek už se možná po letech okoukal a vyčpěl, ale kdo má dítě, které ho ještě nezná, má další pohádkovou položku o Vánocích vyřešenou.

Z čeho Netflix může těžit, je bohatý archiv českých filmů. Pelíšky nemá smysl blíže představovat, najdeme je tu pod anglickým názvem Cosy Dens a kdo chce, může si opětovné zhlédnutí zpestřit anglickými titulky, aby viděl, jak si lze s některými zlidovělými hláškami poradit. Na Netflixu najdeme i Anděla páně (Angel of the Lord) nebo You Take the Kids!, pod čímž se neskrývá nic jiného než S tebou mě baví svět.

Jeden film by však nebylo od věci opomenout, ačkoliv jej v Česku nikdo nezná. V hlubinách Netflixu totiž nalezneme – a dokonce s českými titulky – i mimořádně oblíbenou francouzskou vánoční klasiku Le Père Noël est une ordure, Ježíšek je neřád. Jedná se o nejznámější dílo pařížského humoristického uskupení okolo Christiana Claviera a Thierryho Lhermitta Le Splendid, které na přelomu 70. a 80. let vneslo do francouzské kultury velmi svérázný humor, což lze vypozorovat i na zápletce této černé komedie, která se celá odehrává prakticky v jednom bytě. Hlavními hrdiny je roztodivný mix postaviček – zaměstnanci psychiatrického call centra, rozhádaní manželé, transvestita se sebevražednými sklony nebo velice otravný bulharský soused, který stále vaří nějaké blafy.

HBO Max

Ačkoliv by HBO Max, potažmo jeho mateřská společnost, mohlo čerpat z obrovského archivu Warner Bros., opak je pravdou. Z vánočních klasik tu najdeme všehovšudy jen pár zajímavých kousků. Zmínit můžeme třeba Gremlins, film z časů, kdy v rodinném filmu z produkce Stevena Spielberga mohly vystupovat reálně strašidelné vraždící potvory a děti to milovaly. Zkrátka normální svět, ne jak dneska, kdy děti dostanou akorát velice hřejivý příběh malého ňuňu medvídka Paddingtona, který miluje marmeládové sendviče. Na HBO Max bohužel najdeme jen první díl, dvojka, která je považována za jeden z nejlepších filmů minulé dekády, však chybí.

Stejně tak chybí i Vánoční příběh, což je pro změnu nejklasičtější klasika klasik v amerických televizích. Za vděk musíme vzít pouze letošním pokračováním, nazvaném vcelku jednoduše Nový vánoční příběh. Vzhledem k tomu, že původní film je u nás prakticky neznámý a nelze ho ani nikde legálně vidět, budou čeští diváci logicky ochuzeni o mnoho narážek a odkazů. Film však funguje i sám o sobě jako nostalgické vyprávění o nepříliš úspěšném spisovateli, který se snaží své rodině připravit podobně skvělé Vánoce, jaké dělával jeho zesnulý otec.

Disney+

Co do počtu klasických vánočních filmů je na tom Disney+ ze všech větších streamovacích platforem asi nejlépe. Už jen samotný fakt, že tu nalezneme hned oba filmy, které spolu soupeří o titul největší vánoční klasiky – Sám doma a Smrtonosná past. Pokud u toho druhého titulu někdo pozvedl obočí, pak může být jenom rád. Prošvihl totiž často úmorné internetové debaty z několika posledních několik let, kdy se už pravidelně filmoví fanoušci přou, zda je souboj Johna McClanea s partou německých teroristů/lupičů vánočním filmem, nebo ne.

Obsahuje totiž všechny klasické prvky vánočního filmu – muž, který se chce na Vánoce shledat s rodinou, spousty vánočních songů a podobně jako v Caprově klasice Život je krásný (která bohužel také nikde na českých streamech není) je hlavním záporákem kapitalista, co chce ukrást peníze.

Ačkoliv je přítomnost Smrtonosné pasti v kánonu vánočních filmů sporná, Sám doma tam patří bez jakékoliv pochybnosti, přičemž v posledních letech si získává stále větší oblibu, jak vzrůstá nostalgie po 90. letech. Dávno odezněly debaty o vhodnosti pitoreskního násilí vůči oběma zlodějům, mnohem více se řeší, co vlastně Kevinův otec dělal, když bydlel v obří přepychové vile na předměstí a celé rozvětvené rodině koupil letenky první třídou do Paříže. Nad tím už dnešním mileniálům zůstává rozum stát.

Na Disney+ samozřejmě nalezneme i druhý díl, který zase představuje mimořádnou časovou schránku pro znovuzrozený New York počátku 90. let, který se otřepal z vlny zločinnosti předchozí dekády a s nadějí vyhlížel následující roky.