Nejstrašidelnější český horor děsí návratem maminky do hnízda mladých

Přišla v noci je ve své první polovině komorní komedií, které nejde nic moc vytknout. Na malém prostoru jsou tři chemické prvky, které jsou, jak už to tak v podobných situacích bývá, navzájem extrémně reaktivní a jejichž vazební potenciál skoro nejde vyčerpat. Mikroagrese mámy Simony Pekové vyvolávají v synovi Jiřím Rendlovi odevzdané zoufalství a to zase pomalu nahlodává jinak pečlivě kontrolovaný odstup přítelkyně Annette Nesvadbové. Její jednoslovný výbuch vzteku patří k nejvtipnějším scénám celého filmu. Ten si mimochodem velmi dlouho drží na české komedie nevídaně vysokou úroveň. Nejen díky hereckým výkonům všech jmenovaných (zvlášť Pekovou by měl někdo urychleně uvést do síně slávy). Scénář se trojici musel hrát skoro sám. Přišla v noci stojí na přesně odpozorovaných, odžitých situacích, na dialozích, které tvůrci vyabstrahovali z našich ložnic, kuchyní, předsíní i únavných rodinných slezin.

Kdyby film Přišla v noci skončil zhruba v polovině stopáže odchodem maminky z bytu, nedalo by se nic namítnout. Film by měl dokonale uzavřený tvar, ve kterém se všichni vrátili zpátky ke svým normálním životům, ale něco by se v nich změnilo. Chraplavě šišlavá Peková by možná uznala, že nebyla nejlepší matkou, syn Jiří by pochopil, že mámu není dobré pořád odhánět, Aneta by se dokázala rozhodnout v důležité životní otázce.