Poslali byste předškoláka nakoupit? Japonská reality show to dělá už 30 let

Old Enough (Hadžimete no otsukai) se v Japonsku začalo vysílat na začátku devadesátých let a za tři dekády si získalo obrovskou fanouškovskou přízeň. Příběhy dvou- až pětiletých dětí brodících se japonskými městy a vesnicemi ve snaze splnit matčiny úkoly přitahují k obrazovkám běžně i pětinu Japonců. Od minulého týdne může japonskou show v lehce pozměněné podobě sledovat i český divák. Netflix sestříhal tříhodinové epizody Old Enough do 10–15 minut dlouhého formátu a přidal titulky.