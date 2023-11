Propadák jak Waterloo, nebo filmové vítězství? Napoleon sbírá první recenze

„Francouzi nemají rádi ani sami sebe,“ řekl pětaosmdesátiletý britský režisér v rozhovoru pro britskou BBC, když se dozvěděl, že francouzský kritik magazínu GQ Scottův snímek nehodnotí pozitivně. Na své press tour kosí novináře jako sám slavný vojevůdce. Říká, že jestli dostane Oscara, prohlásí před akademií, že už „bylo ku*va načase,“ a historikům upozorňujícím na omyly v jeho filmu zase vzkazuje, ať si najdou nějaký koníček.

Že si režisér slavných snímků, jako je Blade Runner, Alien nebo Gladiátor, nebere servítky, se ví už dlouhá léta. A nemělo by to zastínit samotný film a to, jak ho zatím hodnotí přední světová média. Z prvních textů to vypadá, že Napoleon sbírá spíše pozitivní recenze.

„Mnoho režisérů se pokoušelo následovat Napoleona tam, kam vedou cesty slávy, a možná že jen vzdorná porážka je skutečně slavná. Ale Ridley Scott stvořil nehorázně zábavný film. Ve dvouapůlhodinovém snímku Scott nedovolí svým vojákům zabřednout do bahna faktů ani metafyzického významu – taktických problémů, které porazily jiné filmaře,“ píše o filmu slavný kritik britského Guardianu Peter Bradshaw, který Napoleonovi dává plných pět hvězdiček.

Nicholas Barber z BBC tvrdí, že Scottův film je obdivuhodný úspěch. Barber chválí zejména herecké výkony Joaquina Phoenixe jako Napoleona a jeho milenky Joséphine v podání Vanessy Kirby. Ta je prý tak charismatická, že by to stačilo na převrat. Okouzlující, přesto nohama na zemi, ve filmu jako by pomrkávala na diváka, smála se vtipům, kterým rozumí pouze ona. Phoenixův Napoleon působí jako vzdálený příbuzný císaře, kterého hrál ve Scottově předchozím eposu Gladiátor. „Na bitevním poli uvolněný, až ospalý, na bitevních poradách vzteklý spratek, v přítomnosti žen zamlklý puberťák.“

Pochvalné recenze přinášejí také britský Standard nebo deník The Independent (oba udělily čtyři z pěti hvězdiček). The Independent píše, že Scott v bitevních scénách vrací do hry spektákl, na který už zbytek Hollywoodu docela rezignoval, Standard tvrdí, že podobně jako Ken zastínil Barbie, je to Joséphine, nikoli Napoleon, kdo ve filmu září (mimochodem, srovnání Barbie a Kena s Napoleonem je v recenzích překvapivě častý jev).

Zdaleka ne všechny recenze jsou pozitivní, i když ve většině převládá dobrý dojem z hereckých výkonů i spektakulárních bitevních scén. Přesto se objevují hlasy, že Scottův nový film je příliš rozvleklý, opakovaně se mluví o historických chybách nebo o tom, že je to další z řady filmů ukazujících pomalu vyhasínající talent režiséra. Obloukem se vracíme ke zmiňované recenzi francouzské odnože magazínu GQ. Podle Adama Sancheze je Scottův film jen dalším hřebíčkem do rakve režisérovy pomalu se rozpadající kariéry, která prý začala hnít už po Blade Runnerovi. To je tak přísné odsouzení, až se Scottovy nevybíravé komentáře najednou nezdají tak drsné.