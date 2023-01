Prostě už tě nemám rád. V oscarovém hitu je z konce přátelství válka

Jednoho dne to však náhle skončí. Starší a vzdělanější Colm dojde k závěru, že už má dost mrhání časem a naslouchání zasvěceným výkladům svého přítele o tom, co ten den našel v oslím trusu. Už ho prostě nemá rád a nechce s ním dál mluvit. Život se mu krátí a každý ztracený večer mu to bolestně připomíná.

McDonaghův film začíná až v okamžiku, kdy Colm učiní svoje fatální rozhodnutí. Ztracený ráj pivního přátelství tak zůstává divákovi skryt, mikrosvět irského ostrova se otevírá ve chvíli, kdy je „bratrská romance“ mrtvá a začíná úporný a málomluvný boj o pochopení toho, co se stalo. Podobně jako v předchozích filmech Martina McDonagha jde o situaci, která se nenápadně vymyká kontrole a směřuje do spirály neadekvátního násilí. Irský dramatik a filmař už roky prokazuje své zaujetí pro okrajové, vyšinuté figury, jejichž chování lze jen těžko označit za normální, přesto je sledujeme v jejich bizarních všedních rutinách.

Celý kamarádský konflikt, zdánlivě absurdní a bezdůvodný, nabývá ve Vílách z Inisherinu seriózních kontur nikoli tím, že by ho oba aktéři tiše přecházeli, ale právě tím, že se ho snaží pochopit a pojmenovat. To, co na počátku klidně mohlo být trucovitým gestem starého muže podléhajícího zoufalství, postupně nabývá obludných rozměrů. Colm i Pádraic si uvědomují, v čem jsou a vždy byli rozdílní. Kamarádství tak mohla být jen iluze vytvořená z nudy, které irský ostrov nabízí dostatek. Je jedno, jak malicherné bylo východisko sporu. Na drastičnosti následků to nic nemění.