Recenze: Aronofského Velryba se ztrácí v oceánu průměrnosti

Odolnost i křehkost fyzické schránky člověka je tématem, které se ve filmech režiséra Darrena Aronofského dlouhodobě vrací. Jejich hrdinové testují limity svých těl nebo je vědomě ničí, a to jak v režisérových realističtějších počinech (Requiem za sen, Wrestler), tak v těch mysteriózních až mystických (Fontána, Černá labuť).

Naživu zůstává dík péči ošetřovatelky Liz (Hong Chau) a většinu dne tráví opravováním esejů svých studentů, které distančně vyučuje. Za nejvyšší hodnotu považuje upřímnost, aniž by sám našel odvahu zapnout kameru a odhalit jim své tělo. Jeho každodenní rutinu naruší až nečekaný příchod misionáře Thomase (Ty Simpkins) a především pak dcery Ellie (Sadie Sink), kterou přestal vídat před dlouhými lety poté, co opustil svou rodinu kvůli jednomu ze studentů, do něhož se zamiloval.