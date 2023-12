Recenze: Balení holek je trapné jako Výměna manželek. Chcete to vidět?

Vidět na ulici pohlednou dívku a zeptat se jí na číslo. Pickup. Koncept, který se k nám dostal z Ameriky a o kterém je nový online dokumentární seriál České televize Pickupeři. Režisér Tadeáš Daněk se vydal do Brna, aby zkoumal tuto komunitu a daří se mu to s notnou dávkou cynismu.

Premisa dokumentu je jednoduchá. Do komunity pickuperů přichází Honza, řečený „Nováček“. Poté, co ho opustila přítelkyně, neví, jak má se dívkami mluvit. Zběhlí svůdníci žen si ho vezmou pod svá křídla a snaží se ho naučit vše, co umějí oni sami. Se skupinou se jednoho dne setká pod sochou Jošta Lucemburského v centru Brna a tím celý příběh začíná.

Ne snad proto, že by štáb odvedl špatnou práci. Zkoumá jak lsti a triky, kterými protagonisti dokusérie získávají telefonní čísla, tak to, kdo se vlastně pod tím, s ohledem na úspěšnost balení poněkud nepřesným názvem, skrývá. V Pickuperech se setkáváme s řadou mužů všemožného věku, povolání i tělesných konstitucí. Na začátku jsou všichni usměvaví a lehce poťouchlí. S každým dalším dílem nás pak překvapí. A nedokážu říct, že v dobrém.

V jednom z dílů je na lamače dívčích srdcí připravena léčka v podobě pohledné dívky, která s nimi jde na limonádu, jsou tito muži vmanipulováni do situace, kdy musí ženu ochránit před jejím svalnatým expřítelem. To je nejryzejší moment celé dokusérie: zjišťujeme, že tito muži s plnou pusou machistických řečí jsou jen malé, nezajímavé, vystrašené duše. Celá epizoda prohlubuje už tak tíživý pocit, který divák z dokusérie má. Místo toho, aby byla celá situace vtipná, je divákovi líto všech zúčastněných. Od herců až po posledního runnera.

Dokument pootevře spoustu dveří, ovšem do žádných nevstoupí. Za ani ne patnáct minut stopáže jednotlivých dílů stačíme pouze nahlédnout na jednu část problému, ale už ho nestudujeme do hloubky. Přitom je jasné, co by dokusérie využila: pohled psychologa.