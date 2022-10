Recenze: Kendrick Lamar nabídl Praze kolektivní léčbu rapem

„Všechno jim to řekni,“ začíná Lamarova aktuální deska Mr. Morale & The Big Steppers. Jsou to slova terapeutky, jež rapera ponouká, aby se ponořil do vlastního nitra a odhalil traumata, která tají před druhými i sám před sebou. „Říct všechno“ je těžký úkol pro nás pro všechny — Lamarovi ho ještě lehce komplikuje fakt, že jeho život je pod drobnohledem milionů fanoušků.

Možná proto do zaplněné O2 areny (vyprodáno nebylo, od pohledu na euforický dav fanoušků byste to ale opravdu nepoznali) Lamara doprovodila břichomluvecká loutka, jeho miniaturní dvojče. Avatar, který symbolizoval všechno, co jsme si do persony tajuplného rapera přidali my posluchači.

Sundejte masky

Lamarova loutka odrapovala N95, singl z aktuální desky o tom, že je třeba odhodit všechny masky. Jen tak zjistíme, co jsme doopravdy zač, jen tak můžeme najít své lepší já, tvrdí raper.

Sestupu do temných hlubin vědomí nepochybně pomáhala promyšlená dramaturgie celé show, která se blížila modernímu divadlu. Celým vystoupením provázel vlídný hlas v podání herečky Helen Mirren, jednu skladbu (Father Time) rodák z californského Comptonu odrapoval v terapeutickém křesle, při další (ukázka z We Cry Together) se na oponě za Lamarem objevila stínohra hádajících se partnerů.

Jeden ze svých největších kariérních hitů, song Alright z desky To Pimp A Butterfly (2015), Lamar odrapoval v pomyslné karanténě poté, co mu čtyři tanečníci převlečení za laboranty vyhodnotili pozitivní test na Covid-19. Alright si davy lidí dříve zpívaly při demonstracích hnutí Black Lives Matter. Lamar z ní ale v pražské O2 aréně udělal hymnu proti všem strastem současného světa.

Došlo i na Lamarův nejslavnější hit, jeho první a dosud jediné žebříčkové číslo jedna: Humble. Z tracku Swimming Pools (Drank), který raperovi před lety dopomohl ke statusu hvězdy, zazněla jen část. Jako kdyby chtěl Lamar říct: „OK, to už všichni známe, pojďme na ty důležité věci.“

Kolektivní práce

Lamar docela riskoval, když se rozhodl převést téma náročného ohledávání vlastních traumat i na pódia velkých arén. Kdo nebyl kmenový fanoušek, mohl se v jeho textech snadno ztratit - ostatně, poslouchat jeho aktuální desku není snadné ani ve sluchátkách. Nic, co by si člověk pustil po cestě z klubu.

Lamar je komplikovaná osobnost, která se často motá v paradoxech. Otevřeně tematizuje frustraci z vlastní slávy, aby pak objížděl koncertní arény celého světa. Rapuje o upřímnosti, načež svou show stylizuje do poslední vteřiny, jako by se autenticity vlastně trochu bál.

Kdo si nikdy nedal tu práci a Lamara si „nenastudoval“, znal jen jeho největší hity, musel při koncertu trpět. Takoví lidé ale na pražskou show nejspíš vůbec nedorazili. Raper, který svá alba komponuje jako romány (ostatně před lety obdržel Pulitzerovu cenu) si své posluchače už vychoval, udělal z nich experty, kteří znají jeho dílo i s celým jeho rozsáhlým interpretačním aparátem.

Šlo to poznat přímo v hledišti. Mladí fanoušci rapovali Lamarovy texty od začátku do konce, více než dvě hodiny. Řetěz celé show spadl snad jen jednou, to když se na pódium vrátil Lamarův bratranec a předskokan tour, Baby Keem, aby zahrál trojici vlastních skladeb. Jinak ale šlo o vizuálně působivou, dynamickou terapii rapem.

„Díky tomuhle muži je teď spousta lidí připravených řešit vlastní minulost, bolest dětství, od které se snažili utéct,“ stojí v jednom komentáři pod Youtubovým videem ke zmíněnému singlu N95.

Lamar rád říká, že není spasitel, ostatně právě touhle zprávou končil celé své pražské vystoupení. Možná je to všechno trochu jinak a californský raper opravdu není žádný mesiáš, ale zranitelný člověk, který všechnu energii, pokoru i odvahu čelit vlastním démonům nasává ze svého publika. Včera v pražské 02 areně to tak rozhodně vypadalo. Tahle terapie byla kolektivní práce.