Recenze: Komiksové univerzum se potápí společně s Aquamanem

O jeho pokračování se začalo mluvit v podstatě hned po premiéře prvního snímku, který byl jedním z těch filmových zpracování komiksů z dílny DC, které tolik nebolelo dokoukat. Pak ale nastaly krušné časy. Chvíli to dokonce vypadalo, že Warner Bros. snímek Jamese Wana do kin vůbec nepustí. Nakonec se ale Aquaman vrátil. A studio toho možná už nyní lituje. Nebo se chtělo řídit klišoidní poučkou, že nejlépe se dá odrazit ode dna.

Příběh začíná pětiminutovým úvodem, ve kterém se o Aquamanovi dozvíte to, co jste snad mohli (nebo chtěli) zapomenout.

Nicméně v první třetině filmu se Aquamanovi víceméně daří držet kurz. Neopouští sice zavedené komiksové pořádky – pobavit, postrašit padouchem, zvítězit – ale přidává i aktuální rozměr. Celý snímek totiž polopaticky apeluje na to, aby se lidé začali zajímat o globální oteplování a klimatické změny. Problémy nám sice představuje skrze mírně nevěrohodné televizní zprávy a skutečné dopady ukáže jen sporadicky, ale dobrá. Pomineme-li, že se takové téma dá zpracovat i chytřeji, tak právě tady si Aquaman zaslouží pochvalu. Minimálně za to, že se tématiku snaží připomínat mainstreamovému publiku.

Zhruba po půl hodině se ale snímek dostává do spirály nesourodých scén, ze které se až do konce nevymotá. Chvíli je Aquaman s Ormem na poušti, pak v podmořském kasinu, na tropickém ostrově a nakonec zřejmě v Severním ledovém oceánu.

I ten největší příznivec komiksových filmů si musí všimnout, že kulisy se za dvojicí míhají jen pro efekt a samy o sobě nemají žádný význam. Jsou jen drahým vizuálním podkladem pro honičky, bitky a pár nepovedených žertů. A dohromady snímek působí, jako kdyby si střihač řekl, že už je to moc drahé a náročné a poslal do kin verzi, která mu zrovna zůstala v počítači.

Počkat. Ono to tak do jisté míry opravdu je. Do postprodukce pokračování Aquamana totiž znatelně zasáhl soud mezi Johnny Deppem a Amber Heard, která hraje královnu Atlantidy Meru. A to se některým fanouškům nelíbilo. Ozvali se zejména poté, co Depp skončil jako Grindelwald ve Fantastických zvířatech, a žádali odplatu. A studio zjevně ustoupilo. Královny je totiž ve filmu přesně tolik, kolik jí tam musí být, aby se snímek definitivně nerozpadl. Ani o vteřinu víc. Heard tak stráví na plátně podstatě méně času než v prvním díle, i když za dvojnásobný honorář.