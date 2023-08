Recenze: Superhrdinské filmy už jsou nuda. Blue Beetle to ví

Když se skarab zavrtá do Jaimeho, vrací se scénář ke Spider-Manovi a tak trochu i k Mumii. Potom se zbrusu nový superhrdina odhodlá bojovat proti obří vojenské firmě ve stylu Robocopa. A zbytek až nebezpečně připomíná Venoma. I když Kaiji-Da se nesnaží Jaimeho sníst, nýbrž mu pomáhat. (Přestože se na to v jisté fázi filmu a jen na chvíli, ale z naprosto nepochopitelných důvodů, drobet vykašle.)

Po všech velkolepých spektáklech je to vlastně sympatická změna. Blue Beetle se oprostil od snahy být šokující. Vyvarovává se krajně nepravděpodobným zvratům, které v poslední době vidíme ve světě Marvel. Vrací superhrdiny do bodu, kdy žili kousek od reálného světa a vypadalo to, že stačí jen malinko fantazie, štěstí a počítačových efektů a zachráncem může být každý.

A to je na filmu o malém modrém skarabovi a jeho nositeli vlastně nejděsivější. Pokud by Blue Beetle byl jen jedním z pobočných snímků, které DC Comics představí na streamovacích platformách a tím přizná, že do něj nevložil tolik důvěry, byl by snímek do jisté míry příjemným překvapením. Jestli se ale budoucnost známého studia i po příchodu režiséra Strážců galaxie má ubírat tímto směrem, tak ho ani Superman před věčnou zkázou nezachrání.