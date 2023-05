Samet a svoboda? Ne pro Ivetu. Osud popové ikony byl po listopadu horor

Toxický vztah dvou postav, které se střídavě milují a posílají do háje, je jedním z mála témat sjednocujících všechny tři epizody. Většina ostatních kapitol ze zpěvaččina životopisu je v minisérii víc z povinnosti, aby se vyhovělo očekáváním publika, než z dramaturgických důvodů. Vedlejší postavy se objevují a mizí, aniž by výrazněji zasáhly do děje, nosné motivy, třeba náznak poruchy příjmu potravy, zůstávají ležet v koutě jako odhozené hračky.

Hned zkraje první epizody je zpěvačka při natáčení videoklipu nahrazena loutkou. Podobně znepokojivý nádech má závěr dílu – z Bartošové se stává „dáreček“, který je Karlu Gottovi doručen na pódium. Ondřej Ruml se legendárnímu pěvci příliš nepodobá. Obstál by nanejvýš coby jeho imitátor v televizní estrádě. Také díky této disharmonii ale celý výjev působí jako zlý sen, který by vás mohl vytrhnout ze spánku po návštěvě muzea voskových figurín.

Štaidl, jemuž je vcelku jedno, zda zbohatne na písničkách, nebo kukuřici, dobře chápe, že v nových poměrech uspěje ten, kdo umí dobře prodat sebe nebo někoho jiného. Získat kontrolu nad zpěvaččinou image mu nedělá problém. Seriálová Iveta nemá osobnost ani názory, takřka neprochází vývojem a pronáší akorát floskule typu „je to tak, jak to je“. Střídavě touží po úspěchu a po dítěti. Jediné, co se v průběhu let mění, je délka jejích vlasů.