Svině od první minuty. Hrdina seriálu Volha by se prosadil v každém režimu

Bez přestání a bez vyzvání trousí košilaté vtipy o ženských, které vás stejně jako pes zradí, jen co přijde někdo s větší klobásou. Komunikuje prakticky jen prostřednictvím vulgárních průpovídek z lexikonu normalizační prostomluvy. Kadence ostentativních projevů nesoudnosti neklesá ani poté, co je nám postava s jejich pomocí představena. Vulgární anekdoty nadále tvoří podstatnou část dialogů, ale o Pekárkově omezenosti se z nich už nic nového nedozvídáme. Stávají se samoúčelnými.

Jestliže „nostalgický“ seriál Vyprávěj připomínal hlavně to, nač z normalizace chceme vzpomínat, Volha dělá dost nekompromisně pravý opak. Zveličuje upachtěnost a nevkus, ukazuje negativní důsledky tehdejšího nadřazování tělesných požitků a materialistických výdobytků nad spirituální rozměr existence. Navíc nedává jasně najevo, co je správné a co ne. V éře morálního nihilismu, jak bývají 70. a 80. léta popisována, by to působilo nepatřičně. Všudypřítomný zmar nemá východisko a Státní bezpečnost naopak přispívá k tomu, že zásadoví lidé jsou trestáni a k vrcholu stoupají jedinci bez zábran a svědomí.