„Überněmectví“ kapely Rammstein je jen maska. Na nové desce ji sundávají

Posledních dvacet let jsou žánrovými hvězdami, které ale dokážou bez problémů proniknout i do hlavního proudu. Podobně jako největší popové hvězdy ovládají schopnost napsat provokativní hit. Aktuální osmá deska Zeit je ale oproti svým předchůdcům tak uměřená, jak jen to je na poměry Rammstein možné.