V české hře vás chce zabít robotický Husák. Vznikla na koleni, slaví úspěch

Česká počítačová hra nazvaná Hrot se nezdržuje jakýmkoli vysvětlováním, expozicí nebo nastíněním děje. Jen na stránce, kde se hra nabízí, se píše, že je zasazena do Československa roku 1986 po jakési pohromě (na mysl se samozřejmě vkrádá havárie jaderné elektrárny Černobyl), a víc nic. Místo toho náš bezejmenný a beztvářný avatar prochází různými kulisami normalizačních měst i středověkých hradů. I přesto dokázala zaujmout hráče po celém světě – loni v létě si Hrot koupilo jednaosmdesát tisíc lidí ještě v předběžném přístupu, nyní to tedy může být ještě víc, povětšinou z USA a Británie, jak sám její autor vystupující pod pseudonymem Spytihněv prozradil v podcastu Jana Modráka. Na titul od nezávislého sólového tvůrce, který na něm nadto pracuje ve svém volném čase, to je solidní komerční úspěch.