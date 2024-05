Vary uvedou filmy Mádla i Parkanové. V porotě zasedne Geoffrey Rush

Programový ředitel karlovarského festivalu Karel Och představil první filmy, které budou soutěžit o přízeň diváků či porotců. Je mezi nimi poutavý indický snímek z úpatí Himalájí, tchajwanské drama z prostředí sportovního šermu nebo „hyperdokumentární vhled do reality války“, film Real režiséra Oleha Sentsova.

„Pokud to bude v jeho silách, do Karlových Varů přijede,“ řekl k Sentsovovi Karel Och, „záleží to na rozhodnutí jeho velícího důstojníka.“ Filmař a aktivista, kterého věznil Kreml, se aktivně účastní bojů jako poručík ukrajinské armády. Právě o jedné ze situací, které Sentsov zažil ve válce, vypráví jeho snímek Real. Ten je záznamem evakuační akce části filmařovy jednotky, kterou zásadně zkomplikoval nedostatek munice a neustávající ruská palba.