Ve svatovítské katedrále má pohřeb režisér Jakubisko, řeč pronese Klaus

V pražské svatovítské katedrále začalo dnes hodinu po poledni poslední rozloučení se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem, který zemřel v pátek 24. února v Praze. Bylo mu 84 let. Obřad je jen pro zvané, veřejnost do chrámu nemůže. Mezi pozvanými je i rodinný přítel a bývalý prezident Václav Klaus, který dorazil s manželkou Livií a který by měl pronést smuteční řeč. Mši má sloužit kardinál Dominik Duka.