Alternativní hudební cenu Vinyla získal projekt Black Tar Jesus

Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého na něm pracuje s vícehlasým zpěvem a inspirací duchovní hudbou.
Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas novináře Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu neboli hudby postavené na kytarové vazbě. Ceny byly tento pátek večer uděleny v pražském prostoru Archa+.
„Letošní ročník ukázal, jak silně dokáže současná česká hudba pracovat s osobní zkušeností,“ říká Pavel Uretšlégr, jeden z pořadatelů. „Ať už jde o temnou introspekci Black Tar Jesus, duchovní rozměr projektu Rivermoans nebo historickou perspektivu knihy Miloše Hrocha, všechny oceněné projekty spojuje snaha přemýšlet o hudbě v širších souvislostech a posouvat její hranice,“ domnívá se.
Cenu Jany Apačky Grygarové za publicistiku získal Petr Uram, ve výzvě Bastl Electronic Track uspěl producent Tim Dubenchuk se skladbou Go Tell It On The Mountain. Cílem projektu Bastl Electronic Track je dlouhodobě podporovat talenty domácí elektronické scény. „Skladba Go Tell It On The Mountain imponuje nekompromisním přístupem, propracovaností a odvahou vyšlapávat si vlastní uměleckou stezku,“ myslí si porota.
V rámci slavnostního večera vystoupili na dvou scénách nominovaní Gufrau, Rivermoans, Teige a Matyášovi kamarádi, které doplnili jako hosté uskupení Post-hudba, Miss Petty a Sxilence. Program obohatilo živé natáčení pořadu Startér Radia Wave. Večerem provázel jeho moderátor Filip Černý.