Výstava v Kunsthalle je jako sen. Bloudíte v něm knihovnou nechtěných knih

Na první pohled to vypadá jako omyl. Moderní design zrekonstruované Kunsthalle je pryč a její suterén vypadá skoro spartánsky. Ve strohých policích kolem vás tisíce knih, z nějakého důvodu poskládaných tak, aby nešlo poznat, o jaké jde tituly. Jako ryby plovoucí hřbetem ke dnu. Zatímco se snažíte zorientovat, z recepce vás zkoumá podezřívavý knihovník. Na záchodcích se moc neuklidníte. Zpoza počmáraných dveří kóje čouhají dva páry nohou, nějací vášniví čtenáři.

„Vždycky nás zajímal veřejný prostor a to, co nám říká o společenském vývoji,“ vysvětlili oba umělci na představení výstavy. „Veřejný prostor nám ukazuje, jak se vztahujeme k dějinám. A zajímá nás, kam se bude vyvíjet v digitálním věku.“

Co ale bude s knihovnami? A s tisíci knih, které v nich uchováváme? Právě na to se Elmgreen & Dragset ptají. V regálech „falešné knihovny“ vystavují vyřazené knihy, o patro výše pak zbylo místo na tituly, které si nikdo nechtěl půjčovat. Dobrodružství slimáka Ludvíka nebo O náboženství s rozumem. A o kus dál: zakázané knihy (tak jak je eviduje stát Florida v USA). Mezi nimi i nevinný komiks o tom, jaké to je být queer.