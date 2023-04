Vzniká největší umělecké dílo na světě. Jeho autoři balili budovy do fólií

Výtvarný umělec bulharského původu Christo se se po celém světě proslavil zejména zahalováním staveb textiliemi. S manželkou Jeanne-Claude společně vytvořili mnoho unikátních projektů ve veřejném prostoru.

Foto: Wolfgang Volz © 2012 Christo and Jeanne-Claude Foundation Christo a Mastaba v Abú Dhabí.

Nyní se schyluje k další realizaci - obří instalaci navržené v roce 1977. Do několika let by měla vyrůst v poušti nedaleko hlavního města Spojených arabských emirátů.

Mastaba by měla být složená z 410 000 barelů, které budou tvořit barevnou mozaiku odrážející islámskou architekturu.

Rozměry díla by měly mít 300 metrů na šířku, 150 do výšky a 225 do hloubky.

Uvnitř objektu má být výtah, jenž návštěvníky dopraví na vyhlídkovou plošinu. V okolí mastaby se mají vysázet stromy a vybudovat parkoviště, sociální zařízení a modlitebna.

Na realizaci dohlíží Christův synovec, Vladimir Javačev, který plánuje projekt financovat rozprodáním jednotlivých částí instalace výměnou za NFT. Momentálně se odhadované náklady pohybují kolem 350 milionů dolarů.

Christo a Jeanne-Claude si drží nadále celosvětovou popularitu. Jejich umělecká díla přitahují miliony návštěvníků. V roce 2021 byl zahalen Vítězný oblouk v Paříži na dobu 16 dní (18. září – 3. října 2021) přesně tak, jak si to od 60. let minulého století představovala umělecká dvojice Christo a Jeanne-Claude.

Zahalený Vítězný oblouk přilákal přes šest milionů návštěvníků. Realizace tohoto díla bylo jedno z posledních Christových přání vyslovených těsně před smrtí. Druhé přání bylo uskutečnit Mastabu, kterou navrhl společně se svou životní partnerkou.

Vítězný oblouk v Paříži 51 metrů vysokou stavbu, kterou na oslavu svého vítězství v bitvě u Slavkova (1806) nechal postavit Napoleon, zcela zahalilo 25 tisíc metrů čtverečních stříbřitě modré recyklovatelné látky. Polypropylenovou textilii upevnila červená lana rovněž vyrobená z materiálu šetrného k životnímu prostředí. Foto: Getty Images Projekt byl realizován až po smrti obou umělců. Obalení monumentu se uskutečnilo od 18. září do 3. října 2021 v Paříži.

Umělci poprvé navštívili Spojené arabské emiráty v roce 1979.

Foto: Wolfgang Volz © 2012 Christo and Jeanne-Claude Foundation Na snímku hledají Christo a Jeanne-Claude ideální místo pro Mastabu, vyfoceno v únoru 1982.

Mastaba se stane největším trvalým uměleckým dílem na světě. Navrhované umístění je ve vnitrozemí, přibližně 160 kilometrů jižně od města Abú Dhabí v poušti Liwa.

Foto: Wolfgang Volz © 2012 Christo and Jeanne-Claude Foundation Christo ve svém ateliéru v New Yorku s přípravnou kresbou pro Mastabu, 1984.

Mastaba bude jediným stálým veřejným uměleckým dílem Christa a Jeanne-Claudeových.

Foto: Wolfgang Volz © 2012 Christo and Jeanne-Claude Foundation Christo v Arabských emirátech, 13. května 2017.

Christo Javačev se narodil v roce 1935 v bulharském Gabrovo a zemřel v květnu 2020 ve věku 84 let v New Yorku. Jeanne-Claude se narodila v roce 1935 v Casablance a zemřela v roce 2009 v New Yorku.

Po studiích na Akademii výtvarných umění v Sofii uprchl Christo v roce 1957 z komunistického Bulharska. V březnu 1958 se usadil v Paříži, přitahován aurou města a jeho dynamickou uměleckou scénou. Jen pár měsíců po svém příjezdu potkal Jeanne-Claude, adoptivní dceru francouzského generála Jacquese de Guillebona, která se dokonce narodila ve stejný den jako Christo.

Svou uměleckou spolupráci zahájili v roce 1961. Významně na sebe upozornili v červnu 1962, když na protest proti výstavbě Berlínské zdi zabarikádovali úzkou pařížskou uličku devíti ropnými barely.

Snímek ukazuje umělecký pár na prvním výletě do krajiny Spojených arabských emirátů v únoru 1979.

Jejich estetika a uvažování pramenilo z hnutí Nových realistů, založeném v Paříži roku 1960.

Christo a Jeanne-Claude na sebe během své kariéry upozornili především skrze své „balicí“ projekty. Látkou nechali v průběhu několika dekád pokrýt mrakodrapy, část australského pobřeží, římské hradby, živé stromy, celé ostrovy, pařížský most Pont Neuf či berlínský Říšský sněm.

Foto: Getty Images Umělecká dvojice se svým fotografem Wolfgangem Volzem stojí nad modelem svého budoucího díla - mostu ‚Pont Neuf‘. Vyfoceno v Paříži 1993.

Jejich projekty nikdy nebyly financovány z veřejných peněz. Všechny výdaje pokryly prostředky utržené z prodeje Christových přípravných studií, nákresů, koláží a modelů pařížské instalace, prací z 50. a 60. let, litografií či dalších předmětů.

Na snímku sedí umělecká dvojice před zakrytým berlínským Reichstagem. Budova byla kompletně zahalena 24. června 1995 a po 14 dnech byl parlament znovu odhalen.