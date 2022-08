Trvalo to 50 let. Teď je záhada v poušti rozluštěna

Foto: The Washington Post, Getty Images

Foto: The Washington Post, Getty Images

„Během let budování jsem projekt Michaela Heizera přirovnával k některým z nejvýznamnějších starověkých památek,“ řekl Michael Govan, ředitel Muzea umění Los Angeles. „Ale teď to srovnávám jen se sebou samým. Je to umělecké dílo, které si je vědomo našich prvotních impulzů budovat a organizovat prostor, ale zahrnuje naši modernost, naše vědomí a reflexi. Subjektivitu, naši lidskou zkušenost s časem a prostorem, stejně jako vědění civilizací, které jsme vybudovali.“