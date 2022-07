Září velkých filmů. Podívejte se na upoutávky Jana Žižky a Buko

Nový rodinný film režisérky Nellis bude mít v kinech premiéru 29. září, Jáklův velkofilm odehrávající se na počátku 15. století dorazí do českých kin 8. září. ČTK o tom informovali mediální zástupci obou snímků.

Hlavní hrdinkou filmu Buko je Jarmila v podání Anny Cónové, které její muž v závěti odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka. S ním si i přes nesouhlas svých dospělých dětí zvolí život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její manžel.

„Buko je o tom, že život je krásný. Byť třeba ne na první pohled. O to víc je potřeba si to čas od času vzájemně připomenout,“ podotkla režisérka Nellis.

Dvouhodinový velkofilm Jan Žižka se odehrává v roce 1402. „Tento rok jsem si vybral, protože politická situace byla tehdy hodně podobná té naší současné. Politici se hádali, chtěli si pro sebe urvat co nejvíc moci a peněz,“ popsal Jákl historický kontext, do kterého příběh o zrození vojevůdce zasadil. „V té době začal kázat Jan Hus v Betlémské kapli a rozeběhly se události, které vedly nakonec k jeho upálení,“ dodal s tím, že každý by si měl na konci filmu udělat svůj názor na Žižku a celou dobu, která předcházela husitským válkám.