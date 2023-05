Zemřel britský herec Ray Stevenson, známý z filmů o Thorovi

Stevenson se narodil v Severním Irsku, ale v osmi letech se přestěhoval do Anglie. Rozhodl se, že se stane hercem poté, co viděl Johna Malkoviche při hře v jednom z divadel v londýnském West Endu. Studoval herectví na divadelní škole Bristol Old Vic a jedna z jeho prvních televizních rolí byla v dramatu The Dwelling Place. Později se objevil v řadě britských seriálů.