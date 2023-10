Zemřel světoznámý dirigent Mácal

Český dirigent Zdeněk Mácal, který ve středu zemřel ve věku 87 let, stál během své kariéry za dirigentským pultíkem těch nejvýznamnějších orchestrů světa. Vystupoval s Berlínskými filharmoniky, Královskou filharmonií v Londýně, s Vídeňskými symfoniky či se symfonickými orchestry v Chicagu a Bostonu. Po srpnové okupaci v roce 1968 odešel do emigrace, po svém návratu byl mezi roky 2003 a 2007 také šéfdirigentem České filharmonie (ČF). Každý koncert pokládal Mácal za důležitý, nejen kvůli posluchačům a hudebnímu tělesu, ale i kvůli sobě – pro chvíle spokojenosti z práce, pro okamžiky souznění s orchestrem. A hudebníky i publikum neustále strhával svými emocemi, energií a neutuchající radostí z hudby.

Hudební geny podědil brněnský rodák Mácal (narozen 8. ledna 1936) po svém otci. Od 15 let hrál v jeho jazzbandu i dirigoval. V kapele se naučil improvizaci a řemeslu, což uplatnil i u orchestrů. Svůj životní sen – dirigování – začal naplňovat na brněnské Janáčkově akademii múzických umění. Poprvé se výrazně zviditelnil v polovině 60. let na dirigentských soutěžích ve francouzském Besançonu a v New Yorku. Vedl Moravskou filharmonii v Olomouci a úspěšně spolupracoval s Pražskými symfoniky a ČF.

Zlom v jeho životě přišel po srpnové okupaci v roce 1968, kdy Mácal nesouhlasil se vstupem okupačních vojsk Varšavské smlouvy a emigroval. Se dvěma kufry, manželkou a osmiletou dcerou odešel do západního Německa. Pro českou hudební veřejnost se pak na téměř 30 let „ztratil“, protože pro minulý režim byl tabu.

Za dirigentským pultíkem se Mácal podle svých slov cítil tak skvěle, že zapomínal na okolní svět a byl blízko Bohu a svým oblíbeným skladatelům: „Když roztáhnu na koncertu ruce, ztratím se. Jsem mezi nebem a zemí. Nevnímám publikum, jsem tak blízko Bohu, Brahmsovi a Mahlerovi. Úplně blízko. Každý večer hledím být jim co nejblíže,“ svěřil se v rozhovoru s ČTK Mácal. Jediné, co jej prý mohlo při interpretaci zarmoutit, byla i sebemenší chyba. Publiku chtěl přinášet takové prožitky, které mají trvalou hodnotu.

Stále jej fascinovalo, že může vést a směrovat sto lidí v orchestru tak, aby společně dýchali. „Jestli zítra umřu, můj život byl naplněn do posledního momentu. Já jsem prožil tolik obrovských, nezapomenutelných okamžiků, za které jsem nesmírně rád. Splnilo se mi to, co jsem si v mládí snil. Je to požehnání,“ vyznal se před 13 lety v rozhovoru.