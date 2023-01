Zlaté glóby jsou rozdány. Cenu získali Spielberg i Blanchettová

O Zlatých glóbech rozhoduje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA). V kategorii dramatu dokázal Speilberg s filmem Fabelmanovi porazit mimo jiné pokračování akčního trháku Top Gun s názvem Top Gun: Maverick či druhý díl výpravného sci-fi snímku Avatar Jamese Camerona s názvem Avatar: The Way of Water.