Den architektury. Šance nahlédnout do slavných i méně známých staveb

Obecní dům v Praze, vila Tugendhat v Brně, rekonstruovaný hrad Helfštýn, vybrané stavby architektky Aleny Šrámkové nebo zlínská čtvrť baťovských domků Letná. To jsou příklady známé architektury, kterou si lze bezplatně a s výkladem architektů, historiků a jiných odborníků prohlédnout na akcích Dne architektury. Lákadlem je možnost nahlédnout i do budov, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné.

Festival se zaměřuje hlavně na stavby z 20. století, ale s přesahem do historie i do současnosti, včetně čerstvě dokončených projektů. Koná se od 30. září do 6. října, přičemž většinu akcí organizátoři ze spolku Kruh naplánovali na první říjnový víkend. Kromě českých měst a obcí se připojilo i několik slovenských. Letošní ročník je z velké části zaměřený na rekonstrukce.