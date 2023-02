Doba temna není až tak temná. Zbyla po ní řada barokních skvostů

Dnešní historici už se na tuto dobu dívají objektivněji. Mnoho negativních věcí nelze popřít, ale rekatolizace zřejmě nebyla až tak důsledná a díky příchodu učenců z jiných zemí se společnost otevřela novým myšlenkám. A co je dnes nejvíc vidět, pozvedla se zdejší architektura a umění.

Do českých zemí přišlo baroko, které ovlivnilo nejen města a každou vesnici, ale i celkový ráz země. Jeho rozvoj nastartovaly konfiskace majetků katolickou šlechtou a církevními řády. Mnozí mu také nemohou přijít na chuť kvůli přílišnému pozlátku. Stalo se však základem malebné české krajiny, jak ji známe dnes.

Za dobu temna se často označuje dlouhé období až po nástup Marie Terezie. Seznam Zprávy se však zaměřily na stavby, které v českých zemích přibyly v období „nejtemnějším“, tedy za třicetileté války a těsně po ní. Stylově spadají do raného baroka a zpravidla jsou dílem cizinců, především Italů.

Albrecht z Valdštejna býval protestantem, ale začátkem 17. století konvertoval ke katolictví. To mu významně pomohlo ve vojenské kariéře i v mocenském vzestupu. Zvláště po porážce stavovského povstání, na níž měl podíl i jeho pluk. Zbohatl na výhodném nákupu pobělohorských konfiskátů, později se stal nejvyšším velitelem císařských vojsk a panovníkem Frýdlantského vévodství.

S manželkou Kateřinou pak na místě založili klášter a pozvali do něj řád paulánů. Projekt kláštera pravděpodobně navrhl Giovanni Giacomo Tencalla z italsky mluvící části Švýcarska. Komplex, který díky umístění na vyvýšené terase tvoří krajinnou dominantu, se dočkal vysvěcení v roce 1642.

Hlavním symbolem pobělohorské protireformace a rekatolizace se stal řád jezuitů, přesněji Tovaryšstva Ježíšova. Jezuity v roce 1618 vzbouřené české stavy vyhnaly ze země, ale po bitvě na Bílé hoře se řeholníci do českých zemí vrátili a založili zde řadu klášterů nazývaných kolejemi. Jejich působení je vnímáno kontroverzně, protože šířili vzdělanost, ale praktikovali cenzuru, zároveň obohatili řadu míst o kvalitní architekturu.

Stavba telčské jezuitské koleje začala těsně po skončení třicetileté války, díky iniciativě hraběnky Františky Slavatové. Komplex z let 1651–1654, který nelze minout při cestě z náměstí k zámku, má půdorys přibližného čtverce s vnitřním dvorem. Tři strany tvoří křídla koleje s ambitem, čtvrtou je dvouvěžový kostel Jména Ježíš.

Do Opavy přišli jezuité na přání Karla z Lichtenštejna v roce 1625. Po vpádu Arnošta z Mansfeldu do Slezska museli místo opustit, ale když v roce 1627 město dobyl Albrecht z Valdštejna, opět se sem vrátili. Během 30. a začátku 40. let postavili kolej s gymnáziem, o čtyři desetiletí později přidali jednolodní kostel svatého Jiří, dnes svatého Vojtěcha.