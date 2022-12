Inženýr Eiffel zastínil architekty své doby a navždy změnil Paříž

Co by byla Paříž bez Eiffelovy věže, Brusel bez Atomia nebo Seattle bez rozhledny Space Needle? Přitom nebýt pořádání světových výstav, tyhle ikony by zřejmě neexistovaly.

Původně se plánovala demontáž po 20 letech, návštěvnost po skončení výstavy nebyla právě oslnivá. Nakonec věž zůstala stát díky využití pro radiotelegrafii a meteorologii. Po desítkách let se investice dokonale zhodnotila. „Železná dáma“ se stala hlavním lákadlem pro návštěvníky Paříže, do dneška už ji navštívilo přes 300 milionů lidí.

Eiffel se z počátku prosadil hlavně jako konstruktér mostů a zůstal u toho i nadále. Zřejmě nejslavnější je obloukový železniční viadukt u Garabitu v jižní Francii, zprovozněný roku 1884, který byl po čtvrtstoletí nejvyšším železničním mostem světa. Vzorem pro něj byl velmi podobný most Marie Pie v portugalském Portu, postavený Eiffelovou společností o sedm let dříve. Garabitský viadukt je však dvakrát tak velký a asi o polovinu delší. Má výšku 122 metrů, délku 565 metrů a rozpětí 165 metrů. Stejně jako u pařížské věže na konstrukci pracoval inženýr Maurice Koechlin.

Již zmiňovaný most přes řeku Douro v Portu, pojmenovaný po portugalské královně, časově spadá do stejného období jako budapešťské nádraží. Eiffel zakázku vyhrál díky výrazně nižší ceně ve srovnání s konkurencí. Protože štěrk na dně řeky znemožňoval stavbu opěrných pilířů, inženýrova firma dostala za úkol navrhnout oblouk s rozpětím 160 metrů, na tu dobu rekordní číslo. Ač neměla tolik zkušeností jako jiné společnosti té doby, práce se chopila s úspěchem a roku 1877 bylo hotovo.

Dva roky poté Eiffel nabídl i projekt na druhý most v centru Porta, ale jeho jednopodlažní konstrukce nevyhovovala růstu tamější populace. Soutěž na dvoupodlažní most pak vyhrála belgická firma Société Willebroeck, pro niž pracoval Eiffelův někdejší kolega Théophile Seyrig. Využil zkušenosti z práce na mostu Marie Pie, jehož řešení bylo v základu jeho nápad. Proto tento druhý portský most se jménem krále Doma Luíse I. onen starší hodně připomíná. Novější most vybudovaný v centru města se nakonec stal známějším a jeho autorství se někdy omylem připisuje Eiffelovi.