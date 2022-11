Češi se zbavili smutného prvenství. Pomohla screeningová kolonoskopie

Diagnózu rakovina tlustého střeva si v České republice vyslechne každý rok zhruba 7700 pacientů. Před dvaceti lety ale bylo toto číslo mnohem vyšší a obyvatelé Česka se drželi na předních příčkách světového žebříčku nejen co do výskytu, ale bohužel i úmrtí. To už dnes neplatí.

V roce 2000 byl zaveden populační screening kolorektálního karcinomu a od té doby se situace výrazně zlepšila. „Kolorektální karcinom se vyvíjí velmi pomalu, od prvního vzniku na sliznici až po generalizaci je to 10 let. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby byl screening proveden,“ vysvětluje profesor Milan Lukáš.

Významnou roli hraje také fakt, že skoro všechny karcinomy tohoto typu se vyvíjejí z nenádorových lézí, takzvaných adenomových polypů. Znamená to, že při screeningových endoskopických vyšetřeních je lze případně odstranit. Tím se sekvence změn z nenádorové na nádorovou tkáň definitivně přeruší.

Screeningové vyšetření se provádí dvěma způsoby. Buď testem na případné okultní krvácení do stolice, anebo kolonoskopií. Test může provádět praktický lékař, poprvé by to mělo být v padesáti letech, a posléze každoročně. Nad 55 let však toto vyšetření stačí provádět jednou za dva roky.

Prof. MUDr. Milan Lukáš, Csc. Přednosta Klinického centra Iscare a primář Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty, které založil v roce 2007.

Od padesáti let má člověk také nárok na již zmiňovanou screeningovou kolonoskopii. Tu stačí provádět jednou za deset let, pokud lékař nezjistí žádné důvody, kvůli kterým by bylo potřeba vyšetření opakovat dříve.

Lidi po padesátce rakovina tlustého střeva ohrožuje nejvíce, ovšem není raritou, že se objeví i u mladších pacientů. Byť je přesná příčina v drtivé většině případů neznámá, vliv na propuknutí onemocnění mohou mít dědičné předpoklady, chronická onemocnění střev, ale také strava.

Mezi rizikové potraviny patří červené maso a uzeniny, vhodná není ani přemíra smaženého či tučného jídla. Naopak jako prevenci by měl každý do jídelníčku zařadit dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, luštěnin a celozrnných výrobků, a to kvůli vláknině.

Platí, že jeden pšouk vydá za deset doktorů? A jakých změn při vyměšování bychom si měli všímat? Poslechněte si podcast MUDr.ování v úvodu článku. Tentokrát byl hostem gastroenterolog Milan Lukáš.