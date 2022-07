Byla to práce pro pravé chlapy z Divokého západu. Po roce a půl byl konec

A pak přišel Pony Express. Zkrátil čekání na polovinu a často byl ještě rychlejší. Byla to „informační dálnice“ 60. let 19. století. Revoluce. Zázrak. Bleskové propojení měst i zamilovaných duší.

Autor knihy o Pony Expressu Jim DeFelice říká: „Show Wild West – to bylo něco, jako kdyby přijel Super Bowl do vašeho města. Se skutečným Pony Expressem to sice nemělo mnoho společného, ale zajistilo mu to ohromnou popularitu.“