„Děsivé ticho“ ochromilo Londýn. Smog tehdy zabil tisíce lidí

Řidič taxíku popisoval , že několikakilometrovou cestu centrem Londýna mohl projet jen díky tomu, že muž, který si ho najal, šel celou dobu před vozem a navigoval ho. Nebylo vidět téměř nic. Klientovi to stálo za to, v autě se vezla alespoň jeho tři zavazadla.

Málokdo si do té tmy troufl vyjet. Veřejná doprava se zastavila. Nejezdily vlaky. Viditelnost byla maximálně 10 metrů. Ale na mnoha místech si chodci nedohlédli ani na špičky vlastních nohou.

Lékař Donald Acheson znal Londýn velice dobře. Přesto se jindy krátká rutinní procházka na službu do nemocnice stala dobrodružnou výpravou. „Musel jsem se plížit po chodníku, abych se vždy na rohu snažil přečíst ceduli s názvem ulice,“ líčil Acheson. Nakonec se mu podařilo do nemocnice dostat. Na tu atmosféru vzpomíná jako na „děsivé ticho“.

Ne, to nebyla typická londýnská mlha, na kterou jsou obyvatelé města zvyklí. Během listopadu i na začátku prosince bylo mimořádně chladno a lidé mohutně topili ve svých kamnech na uhlí. A strnulá inverze nad městem na pět dnů vytvořila téměř neprostupnou vrstvu, kterou zplodiny nemohly proniknout.

Londýn se ponořil do tmy. Lidé se začali dusit.

Podívejte se, jak Velký smog detailně popisuje kurátorka Muzea Londýna.Video: Museum of London, titulky: Jan Marek

Z dnešního pohledu byl Londýn v roce 1952 chudé město. Navíc se ještě nevypořádal s následky války. Na mnoha místech v centru města ještě zůstávaly neodklizené ruiny vybombardovaných domů. Jistě, je to nadsázka, ale v určitém ohledu měl tehdejší Londýn blíž 17. století než současnosti.

„Protikouřový“ aktivista Ernest Simon to v roce 1922 shrnul: „Bojovat proti kouři je obecně považováno za sice milý, ale nepraktický výstřelek.“

V roce 1952 topili v Londýně elektřinou nebo plynem pouze příslušníci vyšší střední vrstvy. Bylo to příliš drahé. Většina lidí topila uhlím. A v poválečné době to bylo navíc uhlí nekvalitní, bohaté na síru. Kvalitní uhlí šlo na vývoz, aby země ukrajovala z válečných dluhů.

Kouř z komínů byl nakrátko spíše symbolem návratu k normálu než signálem ohlašujícím katastrofu. Domácí krb byl už opět místem, kolem kterého se mohli shromáždit členové rodiny, aniž by se museli bát náletů. A tovární komíny byly příslibem budoucí prosperity.

Jedním z nejvýraznějších symbolů proměny Londýna je bývalá elektrárna Battersea. Dnes se to už zdá skoro neuvěřitelné – obří uhelná elektrárna na okraji Londýna. Battersea jako ikonickou stavbu znají desítky milionů lidí. Mimo jiné proto, že se objevila na obalu desky Pink Floyd Animals. Ale že by to opravdu byla funkční elektrárna? Byla.