Hrdinská bitva o Alamo. Jedna z nejvylhanějších kapitol amerických dějin

Před dvěma lety se na prestižní žebříček bestsellerů The New York Times zařadila kniha Forget Alamo: The Rise and Fall of an American Myth (Zapomeňte na Alamo: Vznik a pád amerického mýtu). Podle knihovny Kongresu Spojených států je to na téma „Alamo“ kniha s pořadových číslem 600.