Hubnutí je pro ženy estetická záležitost, pro muže zdravotní povinnost

Od kultu přehnané štíhlosti se sice čím dál více upouští, společnost přesto stále klade velký důraz na vzhled. I z toho důvodu na začátku každého nového kalendářního roku peněženky nakynou kartičkami do bazénů a dalších sportovišť a posilovny se zaplní čerstvými klienty. Problém je, že většina těchto „ledňáčků“ se nedožije března, dost často ani února. Nemůžou za to ani tolik oni sami, do hubnutí byli totiž dotlačeni okolím.

„Myslím, že to je největší chyba, ten ohromný tlak vnějšího prostředí. Všichni hubnou, ale není to ta pravá motivace, je to jen ta vnější,“ hodnotí tyto snahy Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB (STop OBezitě).

Pro to, aby šla kila opravdu dolů, musí člověk najít důvod sám v sobě. V opačném případě to totiž bude zkoušet zas a znovu. Možná se i nachytá na vějičku hubnoucího byznysu, který vždy slibuje rychlé a efektivní hubnutí, jež ale s sebou v drtivé většině případů nese jen jojo efekt, který z dlouhodobého hlediska zpomaluje metabolismus. Většinou se to týká žen, protože ty během života podstoupí hned několik snah, aby se ručička na váze pohnula směrem dolů.

PhDr. Iva Málková Studovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1990 založila společnost STOB (STop OBezitě). Je členkou výboru Obezitologické společnosti, členkou výboru Kognitivně behaviorální společnosti a odborná garantka sdružení Vím, co jím. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Iva Málková je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací a praktických materiálů.

Muži mají v tomto směru výhodu. Když se řekne hubnutí, naskočí u nich hned cvičení a pohyb, u žen je to právě dieta. „Mužům to jde lépe, nemají tak zúsporněný metabolismus, hubnou většinou poprvé, mají více svalové hmoty a váží více, takže mohou i více jíst,“ porovnává Iva Málková. Velikou výhodou také je, že na muže společnost nevyvíjí takový tlak jako na ženy.

To ale neznamená, že by měli s nadváhou být spokojení, naopak. Mužům totiž hrozí větší zdravotní komplikace. Tuk se jim ukládá zejména v oblasti břicha, jde tedy o takzvaný viscerální tuk. Právě ten zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév, mrtvice, cukrovky i některých druhů rakovin. Čím více prorůstá tělem a mezi orgány, tím se riziko chorob s tím spojených zvyšuje.

Motivace pro to rozhodnout se zhubnout by tedy neměla být jen ta vnější, přicházející ze sociálních sítí a časopisů, ale zejména vnitřní, snaha se o sebe starat, jak nejlépe člověk dovede.

