Jaterní skvrny po padesátce: Proč se jim tak říká a lze se jich zbavit?

Ve světě, kde estetická medicína dokáže ze stárnoucího obličeje udělat rázem mladistvý, není zrovna snadné odhadnout věk člověka. Někdy ale stačí podívat se o kousek níže, na ruce, které mohou ledasco prozradit. Například tmavší skvrny na hřbetu žalují, že dotyčné či dotyčnému už dost možná dávno není -cet, ale spíše -sát. I když to není zrovna lichotivé, správně by se tato tmavší místa měla nazývat spíše stařecké skvrny než jaterní.

V mladém věku by tedy mohla fungovat jako prevence skutečně důsledná ochrana před UV zářením, pro většinu lidí je ale spíše nereálná. Pokud by se lidé podle dermatoložky chtěli bránit stoprocentně, tak v době, kdy svítí sluníčko – a to i jen trochu, by se museli mazat velkou vrstvou krému každé dvě hodiny. Což by asi vydržel málokdo.