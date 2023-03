Když se z pohybu stane nezdravá droga. Jak poznat, že jsme na sportu závislí?

Co je hlavní motivací, která vás nakonec donutí zvednout se z gauče a jít se proběhnout nebo si zacvičit? Jestliže je to touha po tom, protáhnout se a čerpat endorfiny pro dobrou náladu, pak je vše v pořádku. V případě, kdy jsou hnacím motorem vzhled či výsledky, měli byste to brát jako první varování.

Češi se v pohybu velmi zlepšili, chodí cvičit do fitness center, určitě se zvýšily i parametry tělesné zdatnosti, ale sportují špatně, příliš intenzivně, příliš často, takže to nemá ten kýžený psychologický efekt, spíše naopak.

„Může to být projevem závislosti, může to být projevem obsedantně kompulzivního chování, ale také to může být symptomatologie poruch příjmu potravy,“ varuje docentka Daniela Stackeová, fyzioterapeutka se zaměřením na psychosomatiku, která působí jako pedagožka na několika vysokých školách.

Závislost na sobě člověk sám spíše nepozná, všimnout si jí ale může okolí. Najednou začne úzkostně sledovat všechny parametry zdatnosti, nutí se do toho, dodržovat je a nevybočovat z přesně nastaveného rozpisu, má výživový plán, ale také sklony k sebepoškozování tím, že nedbá skutečných potřeb svého těla.

Doc. Daniela Stackeová Absolvovala studium fyzioterapie – specializace somatopsychoterapie – na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a trenérství kulturistiky a fitness tamtéž. Působí na VŠTVS Palestra a externě spolupracuje s dalšími školami. Foto: MUDr.ování, Seznam Zprávy Docentka Daniela Stackeová je autorkou knihy Cvičení na bolavá záda.

Často sportuje i navzdory tomu, že to celkovému zdraví nemusí prospívat. A to tak, že se objeví problémy s pohybovým aparátem, že jedinec ignoruje třeba bolesti zad a jim navzdory chodí cvičit dál, že si nedá pauzu ani v případě, kdy jej sužuje nějaká choroba. Zároveň člověk začne zanedbávat jiné aspekty běžného života. Podle docentky Stackeové to jsou už projevy patologického chování.

Může vám to připadat trochu schizofrenní – na jednu stranu ze všech stran posloucháte, že se máte hýbat a jak důležitý pohyb pro nás je, na druhou stranu se zdá, že se od něj zrazuje. To ale rozhodně ne.

Důležité je uvědomit si, jaké jsou schopnosti každého jedince. Stejně jako má někdo hudební talent, má každý i jinou míru vitality a pohybového talentu. A od toho se pak odvíjí, jak často cvičit a co od toho očekávat. Je třeba si uvědomit, k čemu mám dispozici, a od toho se odrazit.

Jak takovou dispozici objevit, se dozvíte v nejnovějším dílu podcastu MUDr.ování v úvodu článku, kde byla hostem docentka Daniela Stackeová.