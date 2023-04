Kouzlo jarního plevele. Připravte z něj sekanou, tatarák či tabouleh

Ve druhé polovině 20. století lidé na kouzlo jarních bylin zapomněli, přestali je sbírat a používat při vaření. Až v posledních letech se obyvatelé české kotliny zamilovali do medvědího česneku a spolu s ním začali objevovat další poklady jarní přírody.

Od zimních měsíců kvete rovněž sedmikráska, která se často přidává jako jedlá dekorace do polévek. Stejně dobře ale funguje na chlebu s máslem a sýrem. U potoků můžete nasbírat divokou mátu, ze které je možné připravit čaj, ale také ji můžete přidat do mletého masa při přípravě karbanátků či masových kuliček. Tak se to dělá hlavně na Balkáně a v Orientu.