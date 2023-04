Mění se u starého člověka chování? Odhalit příčinu je někdy detektivka

Člověk, který vykazuje kognitivní poruchy, možná jen hůř slyší, špatně se hýbe nebo je ovlivněn tlumicími léky. Blízcí to ale někdy mohou vnímat jako počínající změny v mozku. Odhalit pravou příčinu změn chování není jednoduché a chvíli to potrvá.

Ne každý člověk, který zestárne do určitého věku, spadne automaticky do péče geriatra, tedy lékaře specializujícího se na seniory. Někdo si do konce života vystačí s praktikem, protože ho trápí jen drobné neduhy spojené s věkem. Pokud se ale zdravotní problémy hromadí, nastupuje někdy doslova detektivní pátrání, aby se lékař dobral prapůvodní příčiny. V této chvíli je dobré se na geriatra obrátit, protože je schopen si na pacienta vyhradit víc času.